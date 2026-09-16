В LOST ARK появился новый класс Хрономант, управляющий временем и пространством

Для MMORPG LOST ARK вышло обновление «Повелитель времени», добавившее в игру новый класс — Хрономанта. Его способности построены вокруг управления временем и пространством, а в качестве оружия персонаж использует стрелки техномагических Координатных часов, напоминающие рапиру и кинжал.

Одной из основных механик Хрономанта стал хроноскоп. Попадания способностями по противникам ускоряют его ход и сокращают время восстановления умений. При достаточном ускорении активируется «Акселерация», повышающая скорость передвижения и применения способностей, а также восстановление маны.

Развивать нового героя можно по двум основным направлениям. Повелитель времени способен зафиксировать свое положение, запас здоровья и маны, после чего перейти в альтернативную временную линию и позднее вернуться к сохраненному состоянию.

Хранитель пространства, в свою очередь, делает ставку на более частое использование способностей и снижение расхода маны. Эта специализация также позволяет оставлять на противниках особую печать: атаки с определенной стороны от нее будут считаться успешными независимо от фактического положения самого Хрономанта.

Одновременно с появлением нового класса в LOST ARK стартовали события для ускоренного развития персонажей. «Лагерь новых начал» позволяет получить комплект снаряжения и быстро повысить уровень выбранного героя, а «Путь времени» предлагает дополнительные награды за дальнейшее улучшение экипировки. На острове Махараки также появились новые мини-игры.

Кроме того, в честь выхода обновления игрокам выдают два билета Возвышения, предназначенных для ускорения развития персонажей.

Обновление «Повелитель времени» с классом Хрономант уже доступно в российской версии LOST ARK на платформе VK Play.