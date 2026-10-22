В Lost Ark появился новый рейд "Бельгардин, Длань смерти" с необычной механикой парирования

21 октября в MMORPG Lost Ark стартовало обновление «Бельгардин», главным событием которого стал рейд Теней «Бельгардин, Длань смерти». Приключение разворачивается на архипелаге Кадарум, где распространяется загадочная зловещая энергия.

Новый рейд состоит из двух фаз и предлагает четыре режима сложности. Для участия потребуется снаряжение не ниже 1750-го уровня, а самые сложные испытания рассчитаны на персонажей с уровнем экипировки от 1780. Предусмотрен и режим экспедиции, допускающий одиночное прохождение.

Одним из главных нововведений стала механика долгого парирования. Во время определённых атак Бельгардина игроки смогут удерживать клавишу G, чтобы отражать удары босса. Кроме того, в рейде появилась система ограниченных возрождений, количество которых зависит от выбранной сложности.

За прохождение можно получить новый тип экипировки — манжеты, которые усиливаются до 25-го уровня. Также разработчики подготовили дополнительные достижения, титулы, мелодии, трофеи и другие награды.

Обновление «Бельгардин» уже доступно в Lost Ark. Подробности о механиках и наградах опубликованы на официальном сайте игры.