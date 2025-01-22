В LOST ARK вышло крупное обновление "Реквием снежной королевы"

Студия Astrum Entertainment выпустила обновление «Реквием снежной королевы» для MMORPG LOST ARK. В игру добавили продолжение рейда Казероса — «Акт II. Реквием наступающего кошмара». В нем геймерам предстоит сразиться с Нароком и владыкой Аврельсуд, чтобы одержать победу в эпическом сражении.

Помимо рейда, появилась встреча с новым хранителем по имени Схолация. Также доступен новый этап на Крузанском фронте. В нем герои смогут испытать свои силы и получить ценные награды. Среди них — древняя бижутерия, Т4 браслеты и билет в следующий этап куба Эйва. Его можно заработать в сражениях или приобрести в магазине гильдий.

Одним из главных нововведений стала система прокачки «Карма». Она открывается только после завершения нового рейда. Система позволяет улучшать персонажа, добавляя бонусы на всех трёх вкладках системы АРК. Первая вкладка увеличивает здоровье, вторая — урон оружия, а третья усиливает способности архипробуждения.

Однако для повышения уровня кармы потребуется использовать ресурсы из Т4 контента и золото, а успех не всегда гарантирован. Механика напоминает закалку и включает возможность использовать аналог благословения Арктуса, чтобы повысить шансы на успех.