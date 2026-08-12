В LOST ARK вышло обновление "Обретенное знание" с новым испытанием против Аврельсуд

В российской версии MMORPG LOST ARK вышло обновление «Обретенное знание», вместе с которым разработчики запустили новое временное испытание. С 12 августа по 16 сентября игроки смогут вновь сразиться с Аврельсуд в измененной версии второй фазы рейда Казероса «Акт II: Реквием наступающего кошмара».

Новое испытание рассчитано на группу из восьми игроков и состоит из одной фазы. Пройти его можно на трех уровнях сложности — обычном, героическом и кошмарном.

За победу над Аврельсуд участники получат золото и специальные жетоны. Первое успешное прохождение также принесет дополнительный сундук, внутри которого находятся знаки ледяного пламени, сундук с эпическим рунитом, сертификат на сброс рунита и другие полезные предметы.

Отдельная награда предусмотрена для наиболее подготовленных игроков. За завершение испытания на максимальном, кошмарном уровне сложности персонаж получит уникальный титул «Владыка льда».

Испытание останется доступно в LOST ARK до 16 сентября.