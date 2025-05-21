В Lost Ark вышло обновление "Путешествие в край йозов" с новым регионом

Astrum Entertainment объявила о выходе обновления «Путешествие в край йозов» для MMORPG Lost Ark.

В игру добавили таинственный континент Южный Ремьярк, легендарную родина йозов, в настоящее время атакованную демонами и темной энергией. Героям предстоит отыскать пропавшего Шанди, чтобы остановить натиск тьмы и спасти материк. Доступ в новый регион открывается с 1640-го уровня снаряжения после выполнения сюжетных заданий Северного Крузана и прохождения пролога 2-го акта рейда Казероса.

Кроме того, уже 4 июня игроки смогут вернуться в Крузан, где их ожидает следующий акт рейдов Казероса под названием «Апофеоз бушующего мрака». Согласно сюжету, после возвращения Владыки демонов барьеры союзных войск пали, и героям предстоит принять участие в решающей битве в самом эпицентре Великой войны. Рейд будет доступен в обычном режиме с 1680-го уровня снаряжения и героическом с 1700-го уровня.

Майское обновление также принесло завершение очередного PvP-сезона — игрокам уже доступны заслуженные награды. Разработчики внесли различные улучшения игрового процесса для большего удобства пользователей и добавили новые внутриигровые события. Обновление «Путешествие в край йозов» уже доступно всем игрокам Lost Ark на площадке VK Play.