В LOST ARK вышло обновление "Темный рыцарь"

Игроков ждет событие «Камен: Экстремальный режим», коллекция «Луна Нукмана» и прочее

Издательство Astrum Entertainment выпустило обновление «Темный рыцарь» для ролевого онлайн-экшена LOST ARK. В игру добавили событие «Камен: Экстремальный режим», в котором геймеры сойдутся в бою с Владыкой Тьмы Каменом. Рейд основан на четвертой фазе героической версии антагониста, но с ключевыми изменениями и повышенной сложностью.

В «Темном рыцаре» геймеры смогут собрать новую коллекцию — «Луну Нукмана». Те, кто завершил сюжетное задание «Путь продолжается» в Южном Реймьярке, прошел остров Урнуджан и взял квест «Послание без подписи» у Птички-вестника, получат доступ и к заданию «Древние свитки». Фрагменты фантомных камней можно будет получать, выполняя различные задания в разных уголках Акрасии.

Наконец, игроки смогут поучаствовать еще в нескольких свежих событиях. В «Нашествии Легиона Вкусняшек» геймеры будут противостоять разноцветным булочкам, заполонившим разлом Хаоса. Участники рейдов на Хранителей Хаоса получат дополнительные бонусы — очищенные искры судьбы, увесистые золотые пластины и рунитовые ларцы. А в рейтинговой гонке «Вызов: Финал» игроки поборются за временные и постоянные призы.