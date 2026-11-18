Для российской версии MMORPG LOST ARK стало доступно обновление «Забытые легенды», которое добавило экстремальный режим рейда Казероса, новый сезон Боевого пропуска и дополнительные игровые события. Игроки также могут получить набор полезных предметов с помощью специального промокода.

Главным нововведением стал экстремальный режим рейда Казероса, который будет доступен с 18 ноября по 16 декабря 2026 года. Испытание рассчитано на группу из восьми игроков и предлагает два уровня сложности, позволяя выбрать подходящий вариант прохождения.

Одновременно с обновлением в LOST ARK стартовал новый сезон Боевого пропуска под названием «Забытые легенды». За выполнение игровых задач участники смогут получать различные награды, включая материалы для развития персонажей, расходуемые предметы и колоды карт.

Кроме того, до конца ноября разработчики планируют провести ещё два отдельных события — «Возвращение Легиона вкусняшек» и «Эхо погибели». Они предложат игрокам дополнительные активности помимо прохождения рейдов и повседневных заданий.

В честь выхода обновления авторы также подготовили специальный подарок. С помощью промокода LEGENDSNEVERDIE игроки смогут получить набор «Наследие легенд», содержащий различные игровые предметы до начала технических работ 20 января 2027 г.