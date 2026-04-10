Lost Castle 2 выходит из раннего доступа 11 июня - финальная версия с новыми кошмарами и боссами

Студия Hunter Studio объявила, что Lost Castle 2 покинет ранний доступ и выйдет в версии 1.0 уже 11 июня на ПК через Steam. Игра находилась в раннем доступе с июля 2024 года.

Финальное обновление завершит сюжетную линию и добавит множество новых испытаний для игроков. Среди главных нововведений — уровни сложности «Эфирный кошмар» 4 и 5, рассчитанные на самых опытных игроков, а также расширенная система рунных комбинаций третьего уровня, открывающая новые билды и стратегии.

Разработчики полностью переработали систему прогресса вне боёв, улучшив баланс на основе отзывов сообщества. В релизную версию также войдёт весь контент раннего доступа: оружие, броня, сокровища и секреты.

Одновременно доступно обновление «Hidden Mage Tower», добавляющее секретный уровень, новых боссов, переработанное одноручное оружие и обновлённую систему разблокировки сюжета.

Lost Castle 2 — это кооперативный 2D-рогалик с более чем 200 видами оружия и доспехов, десятками уникальных сокровищ и сложными многофазными боссами. Полная версия обещает завершить масштабное приключение и поднять планку сложности для фанатов жанра.