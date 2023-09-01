Анонсирован спин-офф Lost Eidolons: Veil of the Witch для PS5, Xbox Series, Switch и PC ©

Студия Ocean Drive анонсировала спин-офф стратегической ролевой игры Lost Eidolons Lost Eidolons: Veil of the Witch для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC. Проект выйдет в раннем доступе на PC (через Steam Early Access) в первой половине 2024 года.

Нас ожидает пошаговая тактическая ролевая игра с элементами рогалика. Действие ответвления происходит в том же мире, что и Lost Eidolons, вскоре после событий первой игры. Но, как заявляют создатели, это совершенно самостоятельное произведение, которое для вхождения не требует знакомства с оригиналом.

Вдогонку к анонсу разработчики опубликовали дебютный трейлер, ну а подробностями обещали поделиться когда-нибудь потом. После «раннего доступа» команда также нацелена выпустить игру на Switch.