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Lost Eidolons: Veil of the Witch 2-й квартал 2024 г.
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Анонсирован спин-офф Lost Eidolons: Veil of the Witch для PS5, Xbox Series, Switch и PC

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ltdx
Новости

Студия Ocean Drive анонсировала спин-офф стратегической ролевой игры Lost Eidolons Lost Eidolons: Veil of the Witch для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC. Проект выйдет в раннем доступе на PC (через Steam Early Access) в первой половине 2024 года.

Нас ожидает пошаговая тактическая ролевая игра с элементами рогалика. Действие ответвления происходит в том же мире, что и Lost Eidolons, вскоре после событий первой игры. Но, как заявляют создатели, это совершенно самостоятельное произведение, которое для вхождения не требует знакомства с оригиналом.

Вдогонку к анонсу разработчики опубликовали дебютный трейлер, ну а подробностями обещали поделиться когда-нибудь потом. После «раннего доступа» команда также нацелена выпустить игру на Switch.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
SnobbishGhost

зря конечно сделали реализм, выглядит ужасно просто и топорно, что дизайн, что анимации, после шедевральных фаер эмблем с 3DS так вообще.

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