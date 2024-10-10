Lost Eidolons: Veil of the Witch стартует в раннем доступе 5 ноября

Стратегическая ролевая игра Lost Eidolons: Veil of the Witch выйдет в раннем доступе для ПК в Steam 5 ноября, объявил разработчик Ocean Drive Studio. Новая демоверсия, включающая весь первый акт игры, уже доступна.

Версия в раннем доступе будет «полноценной» и в нее можно будет играть с первого акта до конца последнего третьего акта.

Lost Eidolons: Veil of the Witch, спин-офф тактической ролевой игры Lost Eidolons, выводит жанр на новый уровень, включив элементы roguelike для действительно уникального опыта. Игроки отправятся на поиски, чтобы раскрыть свои воспоминания и вернуть то, что было утрачено. Вдохновленная cRPG прошлых лет, игроки будут сражаться с ордами мертвецов в своих поисках на этом заброшенном острове.

С девятью игровыми персонажами, от закаленного наемника до гордого ученого, игроки влюбятся в эту разношерстную команду неудачников, которым непреднамеренно поручено спасти мир. Ни одно прохождение не будет похожим на другое, благодаря сочетанию сессионных улучшений и встреч с выбором, которые будут формировать мир по воле таинственной ведьмы.