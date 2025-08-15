Lost Eidolons: Veil of the Witch вышла на финишную прямую с масштабным обновлением

Студия Ocean Drive выпустила крупный патч для тактической RPG Lost Eidolons: Veil of the Witch, который, по словам разработчиков, подводит игру в раннем доступе к финальной стадии.

Апдейт добавил девять новых монстров и ещё больше напряжённых сражений с боссами. Появились Благословенные Пути — особые маршруты, дающие уникальные способности, повышенные награды, дополнительные бонусы или могущественное Благословение Высшего Огня. Система зачарования также претерпела серьёзные изменения: в ней появилось 15 новых навыков и расширенные возможности для улучшения снаряжения.

Кроме того, патч привнёс новые реплики персонажей, вариации врагов, дополнительные битвы, балансные правки и исправления ошибок.

Напомним, Lost Eidolons: Veil of the Witch — это пошаговая стратегия в сеттинге мира Lost Eidolons. Игроки оказываются на загадочном острове с обрывками памяти, набирают союзников и сражаются за своё выживание. Проект находится в раннем доступе Steam с ноября 2024 года и уже получил более 500 отзывов, 80% из которых положительные.