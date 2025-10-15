Обновление Lost Eidolons: Veil of the Witch увеличивает награды за прогресс и исправляет ошибку со скрытностью

Студия Ocean Drive выпустила октябрьское крупное обновление (версия 1.0.11) для Lost Eidolons: Veil of the Witch, направленное на оптимизацию прогресса и улучшение баланса. Обновление значительно увеличивает скорость получения игроками фрагментов рун, очков партнёрства и священных углей, что значительно ускоряет продвижение персонажей и классов. Кроме того, награды в сундуках с сокровищами были улучшены: теперь выпадает больше золота и священных углей, что делает исследование мира более интересным.

Обновление также улучшает магические способности Лорана, включая увеличенную дальность действия нескольких ключевых заклинаний и усиление «Великого огненного шара». Помимо этих изменений баланса, патч исправляет заметную ошибку со скрытностью, из-за которой ранее при исцелении появлялись скрытые отряды. Цель этого обновления — сделать игровой процесс более динамичным, результативным и стратегически интересным для всех тактиков.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.