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Lost Eidolons: Veil of the Witch 2-й квартал 2024 г.
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
6.7 9 оценок

Открыта регистрация на закрытое бета-тестирование Lost Eidolons: Veil of the Witch для ПК

monk70
Новости

Студия Ocean Drive открыла регистрацию на первый закрытый бета-тест для ПК стратегической RPG Lost Eidolons: Veil of the Witch. Пользователи могут зарегистрироваться на странице игры в Steam.

Бета-контент включает в себя:

  • Первый из трех актов, запланированных к выпуску при запуске раннего доступа, с захватывающим сюжетом, прологом и обучением.
  • Пять сложных боевых сценариев, включая одного эпического мини-босса.
  • Случайные события между боевыми сценариями, которые либо помогают, либо мешают игрокам.
  • Разнообразный набор навыков и улучшений в стиле roguelike различной мощности и редкости.
  • Как усиления, основанные на сеансах, так и постоянные элементы прогресса.
  • Девять различных персонажей на выбор, которых можно объединить в свою группу из пяти персонажей.

Lost Eidolons: Veil of the Witch выйдет в раннем доступе для ПК в Steam в первой половине 2024 года, а позднее выйдет полноценная версия для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК.

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