Открыта регистрация на закрытое бета-тестирование Lost Eidolons: Veil of the Witch для ПК

Студия Ocean Drive открыла регистрацию на первый закрытый бета-тест для ПК стратегической RPG Lost Eidolons: Veil of the Witch. Пользователи могут зарегистрироваться на странице игры в Steam.
Бета-контент включает в себя:
- Первый из трех актов, запланированных к выпуску при запуске раннего доступа, с захватывающим сюжетом, прологом и обучением.
- Пять сложных боевых сценариев, включая одного эпического мини-босса.
- Случайные события между боевыми сценариями, которые либо помогают, либо мешают игрокам.
- Разнообразный набор навыков и улучшений в стиле roguelike различной мощности и редкости.
- Как усиления, основанные на сеансах, так и постоянные элементы прогресса.
- Девять различных персонажей на выбор, которых можно объединить в свою группу из пяти персонажей.
Lost Eidolons: Veil of the Witch выйдет в раннем доступе для ПК в Steam в первой половине 2024 года, а позднее выйдет полноценная версия для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК.