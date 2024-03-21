Открыта регистрация на закрытое бета-тестирование Lost Eidolons: Veil of the Witch для ПК

Самостоятельная игра во вселенной Lost Eidolons, которая предлагает новый взгляд на известных героев. Как и оригинал, Veil of the Witch является пошаговой тактической игрой с ролевыми элементами.

Игрокам предстоит собрать новые отряды героев, открыть для них дополнительные умения и отправиться в длительное путешествие по неизведанному острову, полному опасностей и тайн. Разработчики модифицировали игровой процесс, добавив больше элементов «рогалика». Теперь бои стали более динамичными и быстрыми.