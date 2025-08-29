Полная версия Lost Eidolons: Veil of the Witch выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch в октябре этого года

После первоначального запуска в раннем доступе в ноябре 2024 года, полная версия Lost Eidolons: Veil of the Witch дебютирует 9 октября 2025 года на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Предварительные заказы уже доступны для игроков, желающих опробовать игру с самого начала на консолях. Если же вы хотите опробовать игру, прежде чем решиться на покупку, на PlayStation и Xbox уже вышли новые демоверсии. Демоверсия также доступна в Steam.

Эта тактическая roguelite-RPG является продолжением пошаговой тактической ролевой игры Lost Eidolons, вышедшей в 2022 году и уже доступной на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo, наряду с ПК-версией.

Вместе анонсом датой выхода дебютировал новый трейлер Veil of the Witch, демонстрирующий элементы сюжета и боевой системы игры.

Lost Eidolons: Veil of the Witch предлагает вам примерить на себя роль воина, потерпевшего кораблекрушение и пытающегося восстановить свои воспоминания. Ведьма предлагает им убить любого, кто выступит против неё, обещая вернуть жизнь и память.