Состоялся релиз тактической ролевой игры Lost Eidolons: Veil of the Witch

Сегодня студия Ocean Drive Studio совместно с Kakao Games официально выпустила Lost Eidolons: Veil of the Witch — уникальный спин-офф оригинальной пошаговой тактической RPG, объединяющий классические стратегические сражения на сетке с динамикой roguelite. Игра уже доступна в Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, предоставляя игрокам возможность окунуться в быстрый темп боев и бесконечную реиграбельность.

Проект опирается на глубокую тактическую боевую систему, полюбившуюся фанатам Lost Eidolons, но расширяет ее, добавляя элементы roguelite: каждый проход уникален, а поля сражений постоянно меняются. Игрокам предстоит стратегически использовать возможности своих героев, выбирать союзников и прокладывать путь через орды врагов. Даже смерть персонажей не означает окончательного поражения — опыт, полученный за предыдущие попытки, позволяет продвигаться дальше, становясь сильнее и мудрее.

В течение года сообщество Steam активно участвовало в раннем доступе, помогая улучшать игру своими отзывами. Более 500 рецензий позволили Ocean Drive Studio доработать баланс, создать интересные механики и превратить Veil of the Witch в одну из лучших пошаговых тактических игр последних лет.

Сюжет переносит игроков на таинственный проклятый остров, где главный герой оказывается без воспоминаний. Собирать информацию от местных жителей, сражаться с монстрами и раскрывать тайны острова предстоит с выбранными союзниками. Полностью озвученные диалоги и насыщенные сражения делают процесс погружения еще более захватывающим.

Игра поддерживает Steam Deck и Xbox Play Anywhere, так что исследовать мир Lost Eidolons: Veil of the Witch можно как дома, так и в пути. Это идеальная возможность для фанатов тактических RPG и roguelite испытать новый подход к знакомой вселенной и раскрыть секреты проклятого острова уже сегодня.