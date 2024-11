Стратегическая ролевая игра Lost Eidolons: Veil of the Witch вышла в раннем доступе Steam

Lost Eidolons: Veil of the Witch вышла сегодня в раннем доступе Steam. Спин-офф к Lost Eidolons, которая получила более 2000 отзывов в Steam, Veil of the Witch представляет собой уникальное сочетание тактических пошаговых боев и прогресса в стиле roguelite, что позволяет создать идеальное стратегическое приключение даже для самого закаленного в боях исследователя.

Эта игра в раннем доступе отличается обширной тактической системой, которая дает игрокам достаточно фантастические уровни гибкости в их стремлении к выживанию. Благодаря 9 игровым персонажам, 200 уникальным навыкам и игровому снаряжению, изменяющему ход игры, настройка не станет проблемой для игроков, которые хотят рассказать свою историю на этом опасном острове.

Ни одно путешествие не будет одинаковым, так как игроки будут использовать все свои хитрости, чтобы преодолеть препятствия на своем пути. Каждый выбор имеет значение, будь то выбранная ими встреча, кто будет с ними или тщательно подобранная сборка. Если с первого раза они не преуспеют, смерть — это только начало.

Lost Eidolons: Veil of the Witch выйдет в раннем доступе с большей частью сюжетного контента, уже доступного игрокам. Ocean Drive намерены выпустить полную версию летом 2025 года. Она будет дополнена новыми боссами, предысториями союзников, полной английской озвучкой и консольными релизами на Xbox, PlayStation и Switch.