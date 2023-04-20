Ролевая игра Lost Epic добралась до Nintendo Switch ©

Lost Epic, двухмерная ролевая игра с боковой прокруткой, похожая на Souls, с динамичными сражениями и элементами hack-and-slash от издателя One или Eight и разработчика Team EARTH WARS, сегодня стала доступна на Nintendo Switch.

В роли Убийцы богов возьмите в руки оружие в войне между богами и людьми. Бросьте вызов вечным существам и покончите с царством страха, охватившим обитателей Санктума. Отправляйтесь на поиски злых правителей и их элитных стражей во взаимосвязанном 2D-мире, похожем на метроидванию, с изображением персонажей от Намие (Fate/Grand Order, Arknights, Azur Lane).

Экипируйтесь и отправляйтесь в возмутительное путешествие, чтобы уничтожить Пантеон Шести и избавить людей от мучений. Убивайте врагов, чтобы получить аниму, и улучшайте оружие и магические способности после каждой победоносной битвы с обширным деревом навыков. Применяйте божественные умения и комбинируйте их, чтобы нанести ужасный урон с красивой анимацией. Поглотите силы убитых божеств, чтобы открыть новые пути, которые приведут вас дальше в небесные владения.

Вернитесь в предыдущие локации с этими вновь приобретенными божественными атрибутами, чтобы войти в некогда недоступные области и разгадать тайны божеств и их логовищ. Выполняйте побочные квесты и сражайтесь с элитой и наткнитесь на небесную добычу на пути к искуплению. Создавайте расходуемые предметы и запоминайте схемы атак своих врагов, чтобы победить их в жестком, похожем на душу бою, где одна ошибка может означать немедленную гибель.

Дебют Lost Epic на Nintendo Switch включает в себя весь контент, представленный с момента запуска раннего доступа в Steam для ПК, включая обновление 1.01.7. Исследуйте все шесть миров и смертельную Бездну с настоящим финальным боссом. Найдите Глаза Бога и откройте новые секреты, ранее спрятанные в Санктуме, с новыми испытаниями, боссами и трансцендентным оружием. Играйте за солдата ANTI из EARTH'S DAWN и докажите, что пули сильнее богов, с новыми элементами игрового процесса, механикой ускорения уклонения и оружием дальнего боя.

Lost Epic теперь доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, Playstation 5 и в Steam для ПК с Windows.