JRPG Lost Hellden от ветеранов Final Fantasy получила новый трейлер и окно релиза

На выставке Future Games Show состоялся показ нового трейлера ранее анонсированной JRPG Lost Hellden. Ролик пролил свет на новые детали игрового процесса и, что самое главное, обозначил окно релиза — 2026 год.

Напомним, что над игрой трудится настоящая «команда мечты» из ветеранов японской индустрии. За визуальный стиль, выполненный в технике ручной рисовки, отвечает художник Такэси Ога (Final Fantasy XI, Gravity Rush), а музыку пишет легендарный композитор Хитоси Сакимото (Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics, Valkyria Chronicles).

Новый трейлер глубже раскрыл уникальный сеттинг игры. Действие Lost Hellden развернется в мире Эра, где все жители с рождения привязаны к одному из семи смертных грехов. Главному герою Сайфелу, который избежал этой участи, предстоит объединиться с семью другими персонажами, каждый из которых является носителем одного из грехов, чтобы определить свою судьбу.

Также были продемонстрированы особенности боевой системы, которая представляет собой гибрид экшена в реальном времени и пошаговой тактики. Игроков ждет глубокая система профессий, гибкая настройка персонажей и взрослый сюжет, полностью озвученный на японском и английском языках.

Релиз Lost Hellden запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series X|S.