Ветераны Final Fantasy предастаили новую JRPG - Lost Hellden

Группа ветеранов жанра JRPG из Artisan Studios при участии Такеси Ога (Gravity Rush, FFXIV, Siren), который займется иллюстрациями, и Хитоси Сакимото (FFXII, Valkyria Chronicles, Tactics Ogre), отвечающего за музыку и звуковое сопровождение, анонсировала Lost Hellden, новую JRPG для PC и консолей, которая выйдет в 2025 году.

Разработчики описывают мир Lost Hellden следующим образом: "Добро пожаловать в Эру. Здесь каждая жизнь имеет свою цену. Каждый эранец связан с одним из семи грехов еще до своего первого дня рождения. Всю свою жизнь люди борются со своими желаниями. В случае успеха их бессмертным душам обещано место в Священной земле Хеллден. Но если они потерпят неудачу и поддадутся греху. Их ждет участь хуже смерти..."

Уникальный рисованный художественный стиль Lost Hellden описывается как "Deep 2D" и обещает "стратегическую боевую систему", а также богатую историю, глубоких персонажей и множество возможностей для их кастомизации.