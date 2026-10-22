Lost Host - маленькая радиоуправляемая машинка отправится на поиски пропавшего мальчика

Независимый разработчик Gest.LT анонсировал Lost Host — атмосферное приключение-головоломку, в котором игрокам предстоит управлять маленькой радиоуправляемой машинкой, разыскивающей своего пропавшего хозяина. Игра сочетает исследование мира, физические головоломки и элементы хоррора. Релиз на PlayStation 5 запланирован на 2027 год, а версия для PC в Steam должна выйти 4 ноября 2026-го.

История начинается с загадочного исчезновения мальчика. Оставшись в одиночестве в тихой комнате, верная игрушка отправляется на поиски своего владельца. Постепенно путешествие выходит за пределы дома: машинка исследует туманные улицы, заброшенные места и другие мрачные локации, собирая подсказки и пытаясь выяснить, что же произошло. Контраст между игрушечным героем и огромным, полным опасностей миром создаёт особую атмосферу приключения.

Геймплей строится на решении головоломок, преодолении препятствий и взаимодействии с окружающими предметами благодаря физической системе. Для крошечной машинки опасность может представлять практически всё: падения с высоты, огонь, вода, собаки, роботы-пылесосы и даже жуткие игрушечные существа. Чтобы продвигаться дальше, придётся искать нестандартные решения и внимательно исследовать окружение.

Lost Host обещает объединить напряжённое исследование, загадочную историю и трогательный сюжет о привязанности игрушки к своему хозяину. За мрачной атмосферой скрывается история о верности и забытых вещах, а главная интрига заключается в том, удастся ли маленькой машинке найти мальчика и раскрыть тайну его исчезновения.