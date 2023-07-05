Сказочное анимационное приключение Lost in Play доберётся до мобильных устройств 12 июля ©

Компания Happy Juice Games сообщила приятную новость. Многократно отмеченная наградами приключенческая игра Lost in Play появится в Google Play Store и Apple App Store 12 июля. Lost in Play, которая в этом году была номинирована как «Семейная игра года» в категории DICE Awards и получила множество наград и исключительно положительные отзывы в Steam, а также на Nintendo Switch, теперь будет доступна на мобильных устройствах с при поддержке издателя Snapbreak Games.

Lost in Play приглашает вас на волшебные, причудливые и ностальгические американские горки. Следуйте за путешествием двух братьев и сестер, Тото и Гал, которые путешествуют по сюрреалистическим мирам и связываются с необычными существами. Потерявшись в своем воображении, Тото и Гал должны собраться вместе, чтобы разгадать уникальные головоломки и вернуться домой. Это воодушевляющее и волшебное путешествие, которое вызовет чувство ностальгии и вернет вас в беззаботные дни юношеских приключений.

Lost in Play — захватывающая история для всех. Живите и дышите мультяшными персонажами, похожими на анимационные шоу современных мультфильмов, которые дети смотрят сегодня, и мультфильмы субботнего утра, на которых выросли остальные из нас. Качество головоломок и яркие визуальные эффекты увлекут и подарят приятное времяпрепровождение всей семье.