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Lost in Random: The Eternal Die 17.06.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Вид сверху
7.1 21 оценка

Кубик не лег удачно: продажи Lost in Random: The Eternal Die не оправдали ожиданий Thunderful

butcher69 butcher69

Игра Lost in Random: The Eternal Die стартовала слабо — проект показал продажи ниже ожиданий с момента релиза 17 июня 2025 года. В результате издатель Thunderful объявил о новом этапе реструктуризации и грядущих сокращениях персонала.

Как указано в официальном заявлении компании, реструктуризация направлена на «быстрое сокращение расходов» и предполагает улучшение денежного потока: от 6–8 миллионов шведских крон во второй половине 2025 года до 40–45 миллионов в 2026-м.

Второй квартал оказался трудным для Thunderful, а неудачный запуск Lost in Random: The Eternal Die лишь усугубил ситуацию. На 30 июня 2025 года чистый долг издателя составлял около 85 миллионов шведских крон, а ликвидность — всего 32 миллиона.

Президент компании Патрик Свенск прокомментировал ситуацию:

«Мы сожалеем, что вынуждены прибегать к дополнительным мерам, затрагивающим наших коллег. Однако мы уверены — это шаг к построению более эффективной издательской структуры. Наш релизный план остаётся в силе».

Параллельно стало известно, что Atari приобретает долю в Thunderful примерно за 4,5 миллиона евро. Эта сделка может стабилизировать положение компании и, возможно, избежать наиболее жёстких мер.

Thunderful уже проводила сокращения ранее, и теперь все надежды — на инвестиции и экономическую перестройку.

25
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Олег Дудин

Печально. Я ждал игрушку.

3
AAAndroid

Так она вышла

1
Rey4rtRO
2
Baka Mitai

нефиг было из хорошего 3д платформера делать долбаный рыгалик

2
Suveren85

Прошел ее. У игры хороший потенциал, персонажи, стилистика, геймплей знакомый. Но, она очень пустая и маленькая, я даже не поверил, что это хоп и финал. Реиграбельности особо нет, бегать и искать эти "мелкие" кубики и все по сути.

1
rei_nyasha

жалко этих добряков

онлайн у игры плачевный, а я на скидках только хотела купить

1