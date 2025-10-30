Lost in Random: The Eternal Die получила крупное бесплатное обновление Wager's Gauntlet

Разработчики Lost in Random: The Eternal Die представили крупное бесплатное обновление Wager's Gauntlet, которое уже доступно для всех владельцев игры на PlayStation 5. Главной новинкой стала еженедельная серия испытаний Wager's Weekly Gauntlet, где условия постоянно меняются, а игроков ждут неожиданные сюрпризы.

За участие в испытаниях геймеры получают специальные Токены, которые можно обменять на косметические предметы в магазине The Sanctuary. Все награды привязываются к учетной записи, что позволяет сохранять прогресс и достижения между сессиями.

Кроме нового режима, обновление добавляет улучшения оружия, реликвий и карт способностей, что позволяет более гибко подходить к тактике и стратегии в боях. Также разработчики исправили ряд ошибок и внесли многочисленные улучшения игрового процесса, делая игру более комфортной и увлекательной.

По словам команды, «удача благоволит тем, кто осмелится бросить кости снова — и Вагер следит за вами», подчеркивая дух случайности и вызова, который теперь ещё сильнее проявляется в игре.

Обновление Wager's Gauntlet делает Lost in Random: The Eternal Die более динамичной и насыщенной, добавляя свежие цели для игроков и расширяя возможности повторного прохождения.