Новый трейлер рогалика Lost in Random: The Eternal Die раскрывает как злая королева стала главной героиней

Lost in Random: The Eternal Die — продолжение мрачной сказки от Zoink!, но с новыми разработчиками и свежим взглядом. История теперь вращается вокруг Александры — злой королевы из оригинальной игры, ставшей центральной героиней. Побеждённая ранее, она возвращается, чтобы отомстить тем, кто разрушил её судьбу.

Сеттинг остался прежним: готический, сюрреалистичный мир с абсурдной логикой и жутковатыми персонажами. Однако механики изменились — теперь это не медленная тактика с бросками кубика, а энергичный рогалик с быстрыми боями и неожиданными поворотами.

Разработчики обещают сохранить уникальную атмосферу оригинала, но добавить больше драйва и хаоса в каждое сражение. Старые знакомые, новые враги и древнее зло, охватившее мир, делают The Eternal Die не просто сиквелом, а новой главой в странной и завораживающей сказке.