Сказочный рогалик Lost in Random: The Eternal Die выйдет 17 июня

Lost in Random: The Eternal Die — продолжение сказочного приключения от Zoink — выйдет уже 17 июня. Разработкой занимается студия Stormteller Games, а изданием вновь занялась Thunderful. Игра будет доступна на Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch и ПК, включая Game Pass. При предзаказе стандартное издание стоит $22,49.

В центре сюжета — бывшая королева Александра, знакомая игрокам по оригинальной игре. Вместе с Фортуной ей предстоит выжить в четырех случайно генерируемых мирах и преодолеть угрозу Черной смерти, сразившись с более чем 30 видами врагов и боссов. Для борьбы доступны четыре типа оружия и свыше 100 реликвий, позволяющих варьировать тактику.

Премиум-версия игры продаётся по сниженной цене $24,64 до релиза и включает четырёхдневный ранний доступ, цифровой артбук, косметические DLC и официальный саундтрек. Разработчики уже показали свежий геймплейный трейлер, а до выхода обещают раскрыть ещё больше подробностей.