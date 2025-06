Состоялся релиз сказочного рогалика Lost in Random: The Eternal Die

Студии Thunderful и Stormteller Games представили Lost in Random: The Eternal Die — динамичное продолжение приключенческой игры Lost in Random. Проект уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК.

В этой новой главе игроки вновь окунутся в мрачный, готический мир, вдохновлённый стилем Тима Бертона. Главные герои — королева Александра и её верный кубик Фортуна — отправляются в опасное путешествие, чтобы сразиться с искривленными врагами и остановить зловещего Рыцаря Маре. На пути им предстоит использовать мощные артефакты, более 100 карточных способностей и четыре уникальных оружия, чтобы создавать разрушительные комбинации.

Геймплей предлагает баланс мастерства, стратегии и удачи, где каждый бросок кубика может изменить ход боя. Мир постоянно меняется благодаря случайной генерации четырёх уникальных локаций с разнообразными врагами и боссами.

Разработчики подчёркивают, что сделали игру более насыщенной действием и весельем, сохранив атмосферу и сюжетную глубину оригинала. Lost in Random: The Eternal Die обещает стать настоящим подарком для поклонников темного фэнтези и roguelite-жанра.