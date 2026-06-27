Красочное приключение Lost in Tandem выйдет на ПК уже 22 июля

Студия Tempete Studio совместно с издательством Juicebox Studios представила официальный геймплейный трейлер проекта Lost in Tandem. Разработчики раскрыли точную дату выхода игры, которая появится на персональных компьютерах в магазине Steam уже 22 июля 2026 года. Прямо сейчас пользователям доступна бесплатная демонстрационная версия.

Сюжетная линия перенесет игроков в постапокалиптический мир, где природа полностью поглотила руины человеческой цивилизации. В центре повествования окажутся одинокая девушка и случайно найденный ею старый робот, которые объединяют усилия для совместного путешествия. Героям предстоит преодолеть опасный путь к загадочной координате, сохранившейся в поврежденной памяти машины.

Игровой процесс разработан с упором на локальный кооперативный режим, но будет полностью доступен и для одиночного прохождения. Прохождение разделено на пять уникальных природных биомов с различными пространственными головоломками. Главной геймплейной фишкой станет механика гибридной формы, позволяющая девушке пилотировать робота для активации совместных умений.

Особой гордостью авторов выступает визуальный стиль игры, где абсолютно все локации, персонажи и анимации были нарисованы вручную.