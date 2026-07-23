Состоялся релиз кооперативного приключения Lost in Tandem в Steam

Студия Tempete Studio выпустила свой дебютного двухмерного приключения под названием Lost in Tandem. Долгожданная инди-игра уже стала доступна пользователям персональных компьютеров в Steam. Проект привлекает внимание игрового сообщества своей красочной визуальной стилистикой, расслабляющим темпом игрового процесса и упором на совместное прохождение.

Сюжетная линия этого необычного проекта переносит геймеров в загадочный постапокалиптический мир, переживший глобальную катастрофу. В центре повествования оказывается случайный союз маленькой юной девочки и дефектного робота по прозвищу Меч-ут. Персонажам предстоит объединить свои усилия и стать настоящей командой, чтобы помочь необычному механическому спутнику во что бы то ни стало завершить его секретную миссию.

Игровой процесс полностью сосредоточен на совместном исследовании живописных локаций и решении разнообразных пространственных головоломок. Для успешного продвижения по сюжету пользователям необходимо постоянно координировать действия героев и задействовать их уникальные физические способности. Принять участие в этом трогательном путешествии игроки могут как в одиночку, так и в компании друга в режиме локального кооператива за одним экраном.

В настоящий момент приключенческая игра представлена исключительно на персональных компьютерах. О планах разработчиков из Tempete Studio по возможному выпуску проекта в других цифровых магазинах или его переносу на современные консоли пока ничего не сообщается.