Анонсирована мрачная и атмосферная Lost in the Roots от создателей No, I'm Not a Human

Студия Trioskaz представила свой новый проект — Lost in the Roots, приключенческую 2D-игру с элементами крафта и богатой, почти осязаемой историей. Выполненная в покадровой анимации, она выглядит как живой мультфильм… только этот мультфильм — кошмар, в котором лес пытается манипулировать похищенной девочкой.

Игроку предстоит провести главную героиню, Тришу, через мир, где каждая деталь пронизана тревогой. Она приходит в себя в доме, окружённом колючей проволокой и камерами, а её «хозяин» — загадочный Якоб — заставляет пить странные лекарства. Но чем глубже Триша погружается в эту историю, тем яснее понимает: побег может оказаться опаснее, чем её плен.

Заброшенные исследовательские станции, катакомбы, глухие тёмные леса, пустые города-призраки — всё это лишь части мозаики, за которой скрывается правда о ней самой, вине Якоба и мрачных тайнах Леса. Этот мир словно проверяет ваше восприятие реальности, заставляя сомневаться в каждом шаге.

В Lost in the Roots вас ждёт напряжённое путешествие, где каждое открытие лишь добавляет новый вопрос. И главный из них — сможете ли вы выбраться… или Лес оставит вас у себя навсегда?

P.S. Плейтест уже доступен.