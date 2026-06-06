Авторы No, I'm not a Human добавят полноценную озвучку в свою новую игру Lost in the Roots

Отечественные инди-разработчики из команд Trioskaz и Spaghetti Cat, одна из которых известна по атмосферному проекту No, I'm not a Human, поделились важным обновлением по своей грядущей игре Lost in the Roots. Проект официально получит полное голосовое сопровождение на английском и русском языках. На странице игры в Steam уже появилась заветная галочка напротив русской озвучки.

Голоса для героев

Авторы признались, что долго взвешивали это решение. И в итоге всё же вложились в производство, чтобы подарить персонажам уникальные голоса и сделать погружение в историю максимальным.

Стадия готовности: Работа над записью голосов уже практически завершена.

Работа над записью голосов уже практически завершена. Трейлер и языки: Разработчики представили свежий ролик, в котором можно оценить английские голоса главных героев Якоба и Триши. Трейлер с русской озвучкой авторы (скорее всего) покажут чуть позже.

Разработчики представили свежий ролик, в котором можно оценить английские голоса главных героев Якоба и Триши. Трейлер с русской озвучкой авторы (скорее всего) покажут чуть позже. Что дальше: В ближайшее время создатели обещают подробнее рассказать о самом процессе записи и раскрыть новые детали о персонажах.

Команда активно собирает фидбек и просит игроков делиться впечатлениями от услышанного в комментариях и социальных сетях.