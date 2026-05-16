Lost Judgment, Like a Dragon: Ishin! и Sonic Superstars получили постоянное снижение цен в Steam

Sega объявила о постоянном снижении цен на три игры из своего каталога Steam: Lost Judgment, Like a Dragon: Ishin! и Sonic Superstars. Начиная со вчерашнего дня, все три игры продаются по более доступной цене.

Цена каждой игры снизилась с 59,99 евро до 39,99 евро, чистое снижение составляет 20 евро. В настоящее время снижение применяется исключительно к Steam; цены в PlayStation Store и Xbox Store не изменились.

Поскольку это постоянная скидка, любые будущие акции могут ещё больше снизить цену, достигнув новых исторических минимумов. Это хорошая новость для тех, кто уже добавил одну или несколько из этих игр в свой список желаний, надеясь на действительно выгодное предложение.