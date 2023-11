Антология приключенческих игр The Lost Legends of Redwall: The Scout выйдет на ПК 30 января 2024 года

Издатель инди-игр из Ноксвилля (Теннесси, США) Forthright Entertainment и разработчик инди-игр из Ньюберга (Орегон, США) Soma Games объявили, что антология повествовательных приключенческих игр-головоломок The Lost Legends of Redwall: The Scout, вдохновленная персонажами из бестселлера Брайана Жака «Redwall», выйдет на ПК в Steam 30 января 2024 года.

The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology — это повествовательная приключенческая игра, основанная на головоломках, которая выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК и включает в себя целый набор персонажей, яркие локации, визуальные эффекты и улучшения для текущего поколения игр. любители приключенческих боевиков.