Для культовой JRPG Lost Odyssey с консоли Xbox 360 вышел экспериментальный нативный ПК-порт

Японская ролевая игра Lost Odyssey, долгие годы остававшаяся эксклюзивом консоли Xbox 360, сделала важный шаг к полноценному переносу на персональные компьютеры. Энтузиаст под ником freefrank опубликовал дебютную тестовую сборку проекта Lost Odyssey Recompiled под номером 0.1. В отличие от классической эмуляции через Xenia, проект представляет собой нативный порт для 64-битной операционной системы Windows, созданный методом статической рекомпиляции исходного машинного кода PowerPC в язык C++ при помощи инструментария XenonRecomp.

Для запуска фанатского порта потребуется система под управлением Windows 10 или Windows 11, процессор с обязательной аппаратной поддержкой набора инструкций AVX и видеокарта с поддержкой Direct3D 12. При этом проект распространяется без готовых игровых ресурсов по юридическим соображениям. В текущей версии 0.1 поддерживается исключительно оригинальное 4-дисковое азиатское многоязычное издание игры. Для старта критически необходимы данные диска 1, которые встроенный графический установщик умеет считывать напрямую из распакованных папок, исполняемых файлов default.xex, дампов формата XDVDFS ISO или контейнеров GOD. Для импорта контента остальных 3 дисков предусмотрена утилита InstallGame.exe, хотя стабильность прохождения на поздних этапах создатель пока не гарантирует.

Сборка версии 0.1 включает портативную среду выполнения с необходимыми библиотеками компилятора DXC и стартовое меню конфигурации, где перед запуском можно выставить язык интерфейса и графические параметры. Проект поддерживает 5 языков, среди которых английский, японский, корейский, а также традиционный и упрощенный китайский при условии наличия соответствующих файлов в исходном дистрибутиве. Среди доступных визуальных опций имеются сглаживание FXAA, выбор разрешения и режимы отображения. При этом современные технологии вроде апскейлера DLSS и генерации кадров пока присутствуют в меню лишь в виде неактивных заглушек, а масштабирование интерфейса при смешанном разрешении мониторов и стабильность полноэкранного режима все еще требуют серьезного тестирования.

Отрисовка шейдеров графического чипа Xenos осуществляется через транслятор plume. Разработчик внедрил встроенный индекс расположения ресурсов и параллельную компиляцию шейдеров при первом старте, благодаря чему поддерживаемые файлы избавляют систему от долгого полного сканирования, а подготовленный кэш повторно используется при следующих сессиях. В релизе 0.1 удалось устранить проблему с ускоренным воспроизведением диалогов, сверив тайминги звука с оригинальной сценой на транспорте, а также скорректировать геометрию теней на земле, текстуры постеров и общую отзывчивость окон. Фирменная геймплейная механика кольца прицеливания во время атак корректно реагирует на нажатие правого триггера RT на контроллере.

Несмотря на заметный технический прорыв, текущий релиз носит исключительно ранний характер и пока не позволяет пройти масштабную ролевую игру целиком. Тестирование охватило лишь стартовые локации и отдельные постановочные эпизоды. В билде остаются неисправленные графические сбои в эффектах огненных ударов и разрушения ящиков, периодически возникают ошибки ожидания графического процессора, а тени на телах персонажей требуют отдельной переработки. В коде также остаются 2 известные ошибки компиляции шейдеров. Для удобства поиска багов в сборку встроили отладочное меню по клавише F1, которое выводит карту локации и позволяет мгновенно перемещаться между ключевыми точками.

В основе проекта лежат исследовательские базы и инструменты других фанатских инициатив, включая UnleashedRecomp, re:Blue, XenosRecomp, а также эмулятор Xenia, форк библиотек FFmpeg которого отвечает за декодирование звуковых файлов формата XMA в PCM. В дальнейших планах создателя значатся повышение внутреннего разрешения рендеринга, снятие ограничения частоты кадров, поддержка HDR, а также портирование на операционные системы Linux с переводом графического конвейера на API Vulkan.