В проект рекомпиляции Lost Odyssey добавили DLSS, FSR и поддержку ультрашироких мониторов

Авторы Lost Odyssey Recomp выпустили обновление v0.7 (Third Milestone), которое добавляет DLSS, DLAA, FSR 3.1.4, расширенные настройки дисплея и десятки исправлений. Сборки уже доступны для Windows x64 и Linux x64.
После серии обновлений ветки 0.6.x проект получил сразу несколько крупных функций:
- DLSS Super Resolution и DLAA на Vulkan;
- FSR 3.1.4 с режимом Native AA;
- поддержка произвольных разрешений и свободного изменения размера окна;
- полноценная работа в 21:9 Ultrawide и других нестандартных форматах экрана.
Разработчик отмечает, что значительная часть работы была посвящена устранению мерцания поверхностей, корректной обработке векторов движения, синхронизации освещения и исправлению ошибок при смене графических настроек. Пока технологии остаются экспериментальными, поэтому пользователям предлагают отправлять отчёты о найденных визуальных артефактах.
Помимо графики, обновление включает ряд улучшений игрового процесса и интерфейса:
- ускоренная перемотка на 2×, 3× и 4× по удержанию кнопки;
- подсказки с кнопками PlayStation в интерфейсе и поддерживаемых меню;
- вибрация контроллера включена по умолчанию;
- анизотропная фильтрация до 16× без необходимости перезапуска игры;
- исправлена навигация по меню и автоматически скрывается курсор мыши при использовании геймпада.
Также появилась ранняя версия Mod API, которая уже поддерживает замену изображений меню и страниц шрифтов. Поддержка замены текстур, моделей и видеороликов появится позже.
Функции, которые ранее планировались для версии 0.7.0, перенесены на v0.8.0. В их числе:
- генерация кадров;
- поддержка macOS;
- версии для Linux ARM64;
- экспериментальная поддержка Android.
Точных сроков релиза разработчик пока не называет. Кроме того, он просит владельцев Steam Deck поделиться отчётами о работе проекта, поскольку пока тестирование проводилось только на портативном устройстве APEX.
монк, интересно, у тебя тоже 4 пальца на руке? признавайся! мне кажется, с 5ю у тебя получилось бы лучше