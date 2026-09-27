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Lost Odyssey 12.02.2008
Экшен, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 50 оценок

В проект рекомпиляции Lost Odyssey добавили DLSS, FSR и поддержку ультрашироких мониторов

monk70 monk70

Авторы Lost Odyssey Recomp выпустили обновление v0.7 (Third Milestone), которое добавляет DLSS, DLAA, FSR 3.1.4, расширенные настройки дисплея и десятки исправлений. Сборки уже доступны для Windows x64 и Linux x64.

После серии обновлений ветки 0.6.x проект получил сразу несколько крупных функций:

  • DLSS Super Resolution и DLAA на Vulkan;
  • FSR 3.1.4 с режимом Native AA;
  • поддержка произвольных разрешений и свободного изменения размера окна;
  • полноценная работа в 21:9 Ultrawide и других нестандартных форматах экрана.

Разработчик отмечает, что значительная часть работы была посвящена устранению мерцания поверхностей, корректной обработке векторов движения, синхронизации освещения и исправлению ошибок при смене графических настроек. Пока технологии остаются экспериментальными, поэтому пользователям предлагают отправлять отчёты о найденных визуальных артефактах.

Помимо графики, обновление включает ряд улучшений игрового процесса и интерфейса:

  • ускоренная перемотка на 2×, 3× и 4× по удержанию кнопки;
  • подсказки с кнопками PlayStation в интерфейсе и поддерживаемых меню;
  • вибрация контроллера включена по умолчанию;
  • анизотропная фильтрация до 16× без необходимости перезапуска игры;
  • исправлена навигация по меню и автоматически скрывается курсор мыши при использовании геймпада.

Также появилась ранняя версия Mod API, которая уже поддерживает замену изображений меню и страниц шрифтов. Поддержка замены текстур, моделей и видеороликов появится позже.

Функции, которые ранее планировались для версии 0.7.0, перенесены на v0.8.0. В их числе:

  • генерация кадров;
  • поддержка macOS;
  • версии для Linux ARM64;
  • экспериментальная поддержка Android.

Точных сроков релиза разработчик пока не называет. Кроме того, он просит владельцев Steam Deck поделиться отчётами о работе проекта, поскольку пока тестирование проводилось только на портативном устройстве APEX.

ПК 2
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Saka Madiq

монк, интересно, у тебя тоже 4 пальца на руке? признавайся! мне кажется, с 5ю у тебя получилось бы лучше

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