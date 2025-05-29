Capcom удалила GFWL из ПК-версии Lost Planet 2 и отключила мультиплеер

Capcom внезапно выпустила обновление для ПК-версии экшена Lost Planet 2, которое удалило из игры систему Games for Windows Live (GFWL). Это повлекло за собой череду других неприятных вещей. Например, у игроков пропали сохранения.

Кроме того, вместе с отключением GFWL в ПК-версии Lost Planet 2 полностью перестал работать сетевой режим. Это касается как сюжетного кооператива с поддержкой до 4 игроков, так и мультиплеера на 16 пользователей.

Примечательно, что Lost Planet 2 сняли с продажи в Steam еще осенью 2021 года, но до сих пор так и не вернули. Причиной стал как раз сервис Games for Windows Live, который нестабильно работал на современных операционных системах.

Действие Lost Planet 2 происходит на планете E.D.N. III, где игроки сражаются с Акридами и пиратами, используя механизированные доспехи и разнообразное оружие. Кооперативный экшен вышел в 2010 году.