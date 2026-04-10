Lost Railway: кооперативный 2D-хоррор про выживание на поезде получил дебютный трейлер и закрытый тест

Издатель Polden Publishing и студия Crossbridge Game Studios представили Lost Railway — кооперативный хоррор с боковым скроллингом для ПК (Steam). Проект уже доступен в формате закрытого тестирования.

Lost Railway предлагает необычное сочетание выживания, исследования и напряжённого командного геймплея. Игрокам предстоит управлять поездом, путешествующим по мрачным пустошам, и собирать ресурсы, необходимые для его дальнейшего движения. В роли милых, но выносливых зверей-выживших команда из четырёх человек отправляется в опасные экспедиции в заброшенные бункеры.

Каждый рейд — это рискованная вылазка за добычей. Игроки должны быстро находить оружие, инструменты и ценные ресурсы, при этом сталкиваясь с мутировавшими ужасами. Некоторые противники слишком опасны для боя, поэтому иногда единственным выходом становится бегство.

Особое напряжение создаёт система времени: двери бункеров открываются под таймером, а поезд требует постоянного снабжения ресурсами. Чем больше добычи удаётся вынести, тем дальше удаётся продвинуться, но жадность может привести к гибели всей команды.

Lost Railway делает ставку на баланс между риском и наградой, предлагая игрокам постоянно принимать решения под давлением времени и угроз, скрывающихся в темноте.