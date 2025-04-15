А теперь можно узнать, чем всё закончилось: вышла финальная глава Lost Records: Bloom & Rage

Ну вот, студия Don't Nod наконец-то закончила свою недорассказанную историю. В середине февраля они выкатили только первую главу Lost Records: Bloom & Rage под названием Bloom, а игроки с тех пор томились в ожидании развязки. И теперь вторая глава, Rage, вышла в качестве бесплатного обновления — можно наконец узнать, чем всё это закончится.

Напоминаем, что эта игра от создателей Life is Strange рассказывает про четырёх подруг и скачет между двумя временами. В 1995 году компания подростков снимает какой-то фильм о своей дружбе, а потом, через двадцать лет, те же персонажи (уже взрослые) пытаются разобраться, что же всё-таки произошло тогда в Бархатной Бухте.

Судя по отзывам в Steam (там у игры аж 92% положительных), игроки остались довольны Lost Records: Bloom & Rage.