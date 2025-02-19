Адвенчуру Lost Records от авторов Life is Strange взломали

Новую игру от авторов оригинальной Life is Strange взломали. Lost Records: Bloom & Rage попала в открытый доступ спустя сутки после официального релиза. Адвенчура рассказывает историю четырех подруг после 27 лет разлуки.

Критики похвалили игру за атмосферу. Разработчики акцентировали внимание на ностальгии по 1990-м годам, а сама адвенчура напоминает клишированный подростковый роман. А вот темп повествования в сюжете критикам показался слишком медленным.

Пока что геймерам на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S доступна только первая часть игры. Релиз продолжения Lost Records: Bloom & Rage запланирован на 15 апреля 2025 года.