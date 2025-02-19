Адвенчуру Lost Records от авторов Life is Strange взломали

Новую игру от авторов оригинальной Life is Strange взломали. Lost Records: Bloom & Rage попала в открытый доступ спустя сутки после официального релиза. Адвенчура рассказывает историю четырех подруг после 27 лет разлуки.
Критики похвалили игру за атмосферу. Разработчики акцентировали внимание на ностальгии по 1990-м годам, а сама адвенчура напоминает клишированный подростковый роман. А вот темп повествования в сюжете критикам показался слишком медленным.
Пока что геймерам на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S доступна только первая часть игры. Релиз продолжения Lost Records: Bloom & Rage запланирован на 15 апреля 2025 года.
''Взлом'' сейчас слишком громкое название для игры у которой нет никакой защиты
Просто админкО поппыталось нагнать негатива для визжащих 300 фашистов-даунов на сайте, но чобы не сильно открыто и предвзято получилось))
Уних дурка 24/7, купаются в своих же ботофермах и счастливы, уверовав, что на что-то повлияли. XDDD
Игру хвалят, отзывы хорошие, народу зашло.
+ в отличии от DA4 не забловированы продажив РФ и РБ - это 150 лямов аудитории. Все пошли покупать, кто хотел (я лично бандл взял за 1200р с дургой игрой)
Не получилось админу плейдауна походу отыграть фашисткую повесточку))
А там реально ужасно, такая толстая и уродливая протогонист емое кто такое может играть я не представляю
)
хахахахаха
Про твою толстую мамку ты уже сделал мем? а чо нет то?
Где вы берете эти новости? В сети она была уже спустя час после релиза.
и бесплатно этот повесточный мусор не нужен
кто новости будет постить? ты, птичка, с датой реги на сайте 29января 25 года?
нет, конечно.
обожаю контингент пегача
когда не могут ни слова ответить по существу - идут чекать профиль и ищут, до чего докопаться
если тебя интересует дата регистрации, то меня разлогинило с многолетней основы после прошлой просьбы забанить эту компашку.
логин был через вк. эту помойку я удалил с пол года назад. залогиниться на бывшую основу больше не могу.
тебе вообще не наплевать кто с каким ником\аватаркой\датой регистрации пишет? вместо этого попробуй что-то осмысленное выперживать в интеренах, а то чот жалко смотришься
А ты в курсе что админов назвал?? Что-то не нравится, делай свои посты..
Ну про админов Плейдауна уже давно всякие слухи ходят))
Тебе не кажется, что угрозы физической расправы — всё же не лучший способ выразить недовольство публикацией?
В стиме на пике даже 2к онлайна не было, это эпический провал
Тык это ж не игруля а какуля.
Sniper Elite 5 ржет нам пиратам в лицо 26 мая 2022 г. сейчас 19,,02,2025 взлома нет!
Поиграй в 1-2-3-4 разницы НОЛЬ
Купи общий акк game pass за 10р и играй
Так и живём
Да ты гонишь