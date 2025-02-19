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Lost Records: Bloom & Rage 18.02.2025
Адвенчура
5.9 48 оценок

Адвенчуру Lost Records от авторов Life is Strange взломали

Simple Jack

Новую игру от авторов оригинальной Life is Strange взломали. Lost Records: Bloom & Rage попала в открытый доступ спустя сутки после официального релиза. Адвенчура рассказывает историю четырех подруг после 27 лет разлуки.

Критики похвалили игру за атмосферу. Разработчики акцентировали внимание на ностальгии по 1990-м годам, а сама адвенчура напоминает клишированный подростковый роман. А вот темп повествования в сюжете критикам показался слишком медленным.

Пока что геймерам на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S доступна только первая часть игры. Релиз продолжения Lost Records: Bloom & Rage запланирован на 15 апреля 2025 года.

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-23
20
Lost Records: Bloom & Rage
18.02.2025
Комментарии: 20
Ваш комментарий
SaintsEagle

''Взлом'' сейчас слишком громкое название для игры у которой нет никакой защиты

13
Sioso Lolo

Просто админкО поппыталось нагнать негатива для визжащих 300 фашистов-даунов на сайте, но чобы не сильно открыто и предвзято получилось))
Уних дурка 24/7, купаются в своих же ботофермах и счастливы, уверовав, что на что-то повлияли. XDDD

Игру хвалят, отзывы хорошие, народу зашло.

+ в отличии от DA4 не забловированы продажив РФ и РБ - это 150 лямов аудитории. Все пошли покупать, кто хотел (я лично бандл взял за 1200р с дургой игрой)

Не получилось админу плейдауна походу отыграть фашисткую повесточку))

0
Glodus Muspell

А там реально ужасно, такая толстая и уродливая протогонист емое кто такое может играть я не представляю

10
MNM 1985

)

5
AlexKoT92 MNM 1985

хахахахаха

2
Sioso Lolo MNM 1985

Про твою толстую мамку ты уже сделал мем? а чо нет то?

1
PersonaR8

Где вы берете эти новости? В сети она была уже спустя час после релиза.

6
Инcайдер

и бесплатно этот повесточный мусор не нужен

6
Комментарий удален
MetalGearStranding

кто новости будет постить? ты, птичка, с датой реги на сайте 29января 25 года?

2
PeakyUrias MetalGearStranding

нет, конечно.
обожаю контингент пегача
когда не могут ни слова ответить по существу - идут чекать профиль и ищут, до чего докопаться
если тебя интересует дата регистрации, то меня разлогинило с многолетней основы после прошлой просьбы забанить эту компашку.
логин был через вк. эту помойку я удалил с пол года назад. залогиниться на бывшую основу больше не могу.
тебе вообще не наплевать кто с каким ником\аватаркой\датой регистрации пишет? вместо этого попробуй что-то осмысленное выперживать в интеренах, а то чот жалко смотришься

0
ЮрецОдесса PeakyUrias

А ты в курсе что админов назвал?? Что-то не нравится, делай свои посты..

-1
Sioso Lolo ЮрецОдесса

Ну про админов Плейдауна уже давно всякие слухи ходят))

0
Tiger Goose PeakyUrias

Тебе не кажется, что угрозы физической расправы — всё же не лучший способ выразить недовольство публикацией?

0
Kreliann

В стиме на пике даже 2к онлайна не было, это эпический провал

0
u3uuuu

Тык это ж не игруля а какуля.

-1
AlexKoT92

Sniper Elite 5 ржет нам пиратам в лицо 26 мая 2022 г. сейчас 19,,02,2025 взлома нет!

-3
IIIXV

Поиграй в 1-2-3-4 разницы НОЛЬ

3
DARK AVAX

Купи общий акк game pass за 10р и играй

1
Adalat DARK AVAX

Так и живём

0
Armen 88

Да ты гонишь

-5