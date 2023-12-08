Анонсирована Lost Records: Bloom & Rage - игра от креативной команды Life Is Strange

Что могут скрывать старые записи? Что могло произойти 27 лет назад, и почему данное когда-то обещание нужно выполнить именно сейчас? Распутайте эту историю самостоятельно вместе с героинями Lost Records: Bloom & Rage.

Игрокам предстоит распутать некую историю произошедшую летом 1995 года с группой подростков. Спустя 27 лет судьбы старых друзей пересекаются, а давно забытая мистическая история начинает напоминать о себе.

К сожалению об игре крайне мало информации, однако уже известно окно релиза (конец 2024 года) и открыт предзаказ. Ожидаем больше информации от разработчиков!