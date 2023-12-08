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Lost Records: Bloom & Rage 2024 г.
Адвенчура
4 1 оценка

Анонсирована Lost Records: Bloom & Rage - игра от креативной команды Life Is Strange

GRAF_RAGE
Новости

Что могут скрывать старые записи? Что могло произойти 27 лет назад, и почему данное когда-то обещание нужно выполнить именно сейчас? Распутайте эту историю самостоятельно вместе с героинями Lost Records: Bloom & Rage.

Игрокам предстоит распутать некую историю произошедшую летом 1995 года с группой подростков. Спустя 27 лет судьбы старых друзей пересекаются, а давно забытая мистическая история начинает напоминать о себе.

К сожалению об игре крайне мало информации, однако уже известно окно релиза (конец 2024 года) и открыт предзаказ. Ожидаем больше информации от разработчиков!

-3
8
Lost Records: Bloom & Rage
2024 г.
Комментарии: 8
Ваш комментарий
makeavelli

чистый рыжий кринж . отборный )

2
Raf9111

группа главных героев крайне кринжовая конечно)

1
VikiPedia

Последняя часть lis была ужасной, надеюсь с этой игрой так не будет, хотя по картинке это просто копия true colors.

1
Макс Макс 007

Дай бог будет показывать 60 фпс, а то в их играх графон чуть-чуть улучшается, но фпс разительно меньше с каждым их высером.

0
ГАЗ-М20

Последнюю часть LIS делали не Dontnod, а Deck Nine, поэтому она получилась абсолютно безликой. Французы все-таки покреативнее, хотя после второй части LIS тоже выпустили посредственные Tell me why и Twin Mirror. Есть надежда, что перезагрузились и выдадут что-то интересное, пусть, может, и не такое как LIS1.

0
Макс Макс 007

Ради этого в очередной раз не сделано продолжение оригинального LiS.

Помолимся за усопших разрабов.

0
ГАЗ-М20

Права на всю франшизу LIS остались у издателя Square Enix. Dontnod уже с ними не работает и не имеет прав на этот бренд.

0
Макс Макс 007 ГАЗ-М20

Е*аааать... Это ж надо так о*осраться...

0