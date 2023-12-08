Анонсирована Lost Records: Bloom & Rage - игра от креативной команды Life Is Strange

Что могут скрывать старые записи? Что могло произойти 27 лет назад, и почему данное когда-то обещание нужно выполнить именно сейчас? Распутайте эту историю самостоятельно вместе с героинями Lost Records: Bloom & Rage.
Игрокам предстоит распутать некую историю произошедшую летом 1995 года с группой подростков. Спустя 27 лет судьбы старых друзей пересекаются, а давно забытая мистическая история начинает напоминать о себе.
К сожалению об игре крайне мало информации, однако уже известно окно релиза (конец 2024 года) и открыт предзаказ. Ожидаем больше информации от разработчиков!
чистый рыжий кринж . отборный )
группа главных героев крайне кринжовая конечно)
Последняя часть lis была ужасной, надеюсь с этой игрой так не будет, хотя по картинке это просто копия true colors.
Дай бог будет показывать 60 фпс, а то в их играх графон чуть-чуть улучшается, но фпс разительно меньше с каждым их высером.
Последнюю часть LIS делали не Dontnod, а Deck Nine, поэтому она получилась абсолютно безликой. Французы все-таки покреативнее, хотя после второй части LIS тоже выпустили посредственные Tell me why и Twin Mirror. Есть надежда, что перезагрузились и выдадут что-то интересное, пусть, может, и не такое как LIS1.
Ради этого в очередной раз не сделано продолжение оригинального LiS.
Помолимся за усопших разрабов.
Права на всю франшизу LIS остались у издателя Square Enix. Dontnod уже с ними не работает и не имеет прав на этот бренд.
Е*аааать... Это ж надо так о*осраться...