DON'T NOD признала провал Lost Records: Bloom & Rage и подписала контракт с Netflix на игру по крупной ИС

Разработчик и издатель DON'T NOD опубликовал свой последний финансовый отчёт, в котором представлены результаты за первое полугодие 2025 года. В нём говорится о нескольких важных новостях студии, например, о том, что её последний релиз, Lost Records: Bloom & Rage, оказался «ниже ожиданий», и о том, что студия подписала контракт с Netflix на создание повествовательной игры по мотивам «крупной ИС».

Это, безусловно, разочаровывающий результат для DON'T NOD, особенно учитывая, что её последние крупные релизы в прошлом году, Banishers: Ghosts of New Eden и Jusant, также не оправдали ожиданий. Общая операционная выручка студии снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,9 млн евро.

Заглядывая вперёд, можно сказать, что будущее DON'T NOD выглядит немного более многообещающим с выходом их последней изданной игры, The Lonesome Guild, которая вышла на ПК, PS5 и Xbox Series X/S на прошлой неделе, 23 октября 2025 года.

Что ещё важнее, недавно подписанное соглашение с Netflix о создании новой повествовательной игры, основанной на так называемой «крупной ИС», может стать спасением для студии, поскольку она начинает работу над игрой в своей студии в Монреале, а Netflix выступит издателем игры.