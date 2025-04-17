Продажи Lost Records: Bloom and Rage соответствуют ожиданиям Don't Nod

Don't Nod поделилась первыми коммерческими результатами Lost Records: Bloom and Rage — нового приключения от создателей Life is Strange. Согласно квартальному отчёту студии, релиз двух эпизодов игры в начале 2025 года стал «отличным стартом» и подтвердил верность выбранной стратегии.
Разработчики отметили, что игра оправдала их коммерческие ожидания. «Благодаря стратегическому партнёрству с Sony продажи соответствуют прогнозам на всё более избирательном рынке», — говорится в заявлении.
Lost Records: Bloom and Rage получила признание критиков за атмосферу, интересных персонажей и визуальный стиль. Однако игра не обошлась без мелких недочётов — в частности, упоминались визуальные глюки и резкость некоторых диалогов.
Проект доступен на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Вполне заслуженно. Игра не шедевр, но и не плохая. Понравилась атмосфера, 90-х
-Игра не шедевр, но и не плохая. Понравилась атмосфера, 90-х...
-Врёт он всё, никто не видит там атмосферу 90-х, все видят там цветастых и радужных🏳️🌈, в этом Г ничего хорошего нет, как и в Life is Strange !!!
https://youtu.be/XR6-GuJIeQ0?t=4
Если бы ты поиграл в эту игру, а не писал не зная ничего, тогда бы увидел атмосферу 90-х там. А вообще каждый видит то что хочет, то что ты хочешь уже ясно
Неееее, спасибо :) я ещё не так пал, вот если бы я был сейчас подростком или ребёнком, тогда да.... на персов было бы плевать, как и на сюжет
А я ищу играх что то хорошее, и не обращаю внимания на плохое в виде как ты сказал цветастых и радужных. Конкретно в этой игре отличная атмосфера 90-х, которая мне очень понравилась
Я ПОНЯЛ ТОЛЬКО ОДНО - ПОСЛЕ Lost Records: Bloom and Rage надо забросить серию Life is Strange на некоторое время - пока не вернуться как было в 1 части (и уберут л+гбт)
У меня кент играет в неё на плойке - говорит, повестки в игру напихали что будь здоров