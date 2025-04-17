Продажи Lost Records: Bloom and Rage соответствуют ожиданиям Don't Nod

Don't Nod поделилась первыми коммерческими результатами Lost Records: Bloom and Rage — нового приключения от создателей Life is Strange. Согласно квартальному отчёту студии, релиз двух эпизодов игры в начале 2025 года стал «отличным стартом» и подтвердил верность выбранной стратегии.

Разработчики отметили, что игра оправдала их коммерческие ожидания. «Благодаря стратегическому партнёрству с Sony продажи соответствуют прогнозам на всё более избирательном рынке», — говорится в заявлении.

Lost Records: Bloom and Rage получила признание критиков за атмосферу, интересных персонажей и визуальный стиль. Однако игра не обошлась без мелких недочётов — в частности, упоминались визуальные глюки и резкость некоторых диалогов.

Проект доступен на PS5, Xbox Series X/S и ПК.