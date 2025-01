Прохождение Lost Records: Bloom and Rage займет 10-12 часов. Новые подробности

Создатели оригинальной Life is Strange и Remember Me, студия DON’T NOD, поделились новыми подробностями предстоящей игры Lost Records: Bloom and Rage.

В первую очередь разработчики заявили, что второй эпизод игры выйдет позже, чем планировалось. Tape 2 увидит свет 15 апреля 2025 года, хотя изначально релиз был запланирован на март. При этом Tape 1 выйдет без задержек — 18 февраля 2025 года.

Авторы также раскрыли примерную продолжительность игры. По словам создателей, одно прохождение Lost Records займет у игроков от 10 до 12 часов. Конечно, продолжительность напрямую зависит от стиля игры и тщательности исследования мира.

При этом в DON’T NOD подтвердили, что в игре будет несколько концовок, а каждый выбор игрока может повлиять на исход событий. Таким образом, полное прохождение займет гораздо больше времени.

К примеру, Life is Strange, согласно HowLongToBeat, можно пройти за 14 часов, но для полного изучения потребуется чуть больше времени. Вторая часть занимает 16 часов на первое прохождение и около 20 часов для получения всех возможных концовок.

Также Don’t Nod раскрыла системные требования Lost Records: Bloom & Rage:

Lost Records: Bloom and Rage станет первой игрой DON’T NOD в жанре интерактивного кино после выхода Twin Mirror в 2021 году. Права на серию Life is Strange остались у Square Enix, и сейчас издатель развивает франшизу без участия разработчиков. Судя по сокращениям в Deck Nine, франчайз переживает не самые лучшие времена.