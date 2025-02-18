Состоялся релиз Lost Records: Bloom & Rage - нового проекта от создателей Life is Strange

Французская студия Don't Nod, известная по Life is Strange, объявила о релизе Lost Records: Bloom & Rage. Сейчас игрокам доступен первый эпизод (Tape 1), а второй (Tape 2) разблокируют бесплатно 15 апреля.

Сюжет игры развивается в двух временных линиях. В центре истории – четыре подруги-подростка, которые сталкиваются с мистическим событием в городке «Бархатная Бухта» (штат Мичиган). Спустя 27 лет героини снова собираются вместе, чтобы разгадать тайну прошлого.