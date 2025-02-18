Состоялся релиз Lost Records: Bloom & Rage - нового проекта от создателей Life is Strange

Французская студия Don't Nod, известная по Life is Strange, объявила о релизе Lost Records: Bloom & Rage. Сейчас игрокам доступен первый эпизод (Tape 1), а второй (Tape 2) разблокируют бесплатно 15 апреля.
Сюжет игры развивается в двух временных линиях. В центре истории – четыре подруги-подростка, которые сталкиваются с мистическим событием в городке «Бархатная Бухта» (штат Мичиган). Спустя 27 лет героини снова собираются вместе, чтобы разгадать тайну прошлого.
После последней лиф ис стрендж даже страшно.. Чувствую и тут будет море повестки. Типичный набор повесточных персонажей тут явно имеется - неформалка, афроамериканка и пышечка.
на днях прочитал, что стоимость компании после выхода второй лайф из стрейнд и по сегодняшний день упала на 98%
Неформалки это хорошо, но такие разработчики и их уродливыми сделают.
Если ГГ во взрослой линии не похудела, то мимо.
увы
конкорд в стиле очень странные дела
Вот это жеппа
Я бы её потрогал
Вдохновлялись Картманом видимо)
Гг - школьница 80 кг?))
Кость широкая)
а на ней еще много жира!
Кто-то уже поиграл? Что там по игровому процессу?
дуньки нету, чтоли?
Конечно есть
в стиме не указана
Если что, последнюю LiS не они делали. Как и предпоследнюю. Хотя вряд ли это что то меняет.
3080 для (по сути) визуальной новелы
еще и повесточной скорее всего
цена дешевле..
Игра топ ,уже играю ! 375 лир всего // Вера Выборнова
как же круто выглядит визуал в этой игре. очень качественный продукт с точки зрения художества. но блин..... играть за эту повесточную жвачку я манал
// Suhogruz Suhogruzovich
И когда они уже закроются
сразу видно очередной феминистический высер!
От причесок под горшок конечно ржу, это ж надо было такое уродство специально в игру запихнуть. Ждем неизбежного провала.
О очередной провал от dontnod странно что их ещё не закрыли