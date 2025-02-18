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Lost Records: Bloom & Rage 18.02.2025
Адвенчура
5.9 41 оценка

Состоялся релиз Lost Records: Bloom & Rage - нового проекта от создателей Life is Strange

butcher69
Новости

Французская студия Don't Nod, известная по Life is Strange, объявила о релизе Lost Records: Bloom & Rage. Сейчас игрокам доступен первый эпизод (Tape 1), а второй (Tape 2) разблокируют бесплатно 15 апреля.

Сюжет игры развивается в двух временных линиях. В центре истории – четыре подруги-подростка, которые сталкиваются с мистическим событием в городке «Бархатная Бухта» (штат Мичиган). Спустя 27 лет героини снова собираются вместе, чтобы разгадать тайну прошлого.

-3
26
Lost Records: Bloom & Rage
18.02.2025
Комментарии: 26
Ваш комментарий
GullibleCelia

После последней лиф ис стрендж даже страшно.. Чувствую и тут будет море повестки. Типичный набор повесточных персонажей тут явно имеется - неформалка, афроамериканка и пышечка.

8
r23dom

на днях прочитал, что стоимость компании после выхода второй лайф из стрейнд и по сегодняшний день упала на 98%

7
Kreliann

Неформалки это хорошо, но такие разработчики и их уродливыми сделают.

-1
Kenn1y

Если ГГ во взрослой линии не похудела, то мимо.

0
osipqa Kenn1y

увы

0
ОТСТУПНИК Style

конкорд в стиле очень странные дела

2
Simple Jack

Вот это жеппа

1
вупсич пупсич

Я бы её потрогал

-3
NewKidsTurbo

Вдохновлялись Картманом видимо)

0
Jarvis666

Гг - школьница 80 кг?))

1
MetalGearStranding

Кость широкая)

4
Antoha TS MetalGearStranding

а на ней еще много жира!

0
Tiger Goose

Кто-то уже поиграл? Что там по игровому процессу?

1
Snake Snaake Snaaaaaake

дуньки нету, чтоли?

0
Adalat

Конечно есть

0
Snake Snaake Snaaaaaake Adalat

в стиме не указана

1
Сантей Брежнев

Если что, последнюю LiS не они делали. Как и предпоследнюю. Хотя вряд ли это что то меняет.

0
Арт к

3080 для (по сути) визуальной новелы
еще и повесточной скорее всего

0
osipqa

цена дешевле..

0
Пользователь ВКонтакте

Игра топ ,уже играю ! 375 лир всего // Вера Выборнова

0
Kirillgn

как же круто выглядит визуал в этой игре. очень качественный продукт с точки зрения художества. но блин..... играть за эту повесточную жвачку я манал

0
Пользователь ВКонтакте

// Suhogruz Suhogruzovich

-2
Mad_cloud

И когда они уже закроются

-2
Antoha TS

сразу видно очередной феминистический высер!

-3
Kreliann

От причесок под горшок конечно ржу, это ж надо было такое уродство специально в игру запихнуть. Ждем неизбежного провала.

-5
Punisher1

О очередной провал от dontnod странно что их ещё не закрыли

-6