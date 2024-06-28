Создатели Lost Records: Bloom & Rage отложили релиз своей игры во избежание конкуренции с новой частью Life is Strange

Французская студия Don't Nod, известная своими нарративными приключенческими играми, сделала неожиданное заявление о переносе даты выхода своего нового проекта Lost Records: Bloom & Rage. Изначально запланированный на 2024 год релиз теперь отложен до начала 2025 года.

Причина такого решения связана с выходом новой части популярной серии Life is Strange. Игра под названием Life is Strange: Double Exposure готовится к релизу 29 октября 2024 года. Судя по всему, именно на этот период первоначально планировался выпуск Lost Records: Bloom & Rage. Перенос релиза позволит избежать прямой конкуренции между двумя проектами, работающими в схожем жанре.

Интересным фактом в этой ситуации является то, что сама серия Life is Strange изначально была создана именно студией Don't Nod. Однако в настоящее время развитием франшизы занимается другая команда разработчиков — Deck Nine Games, а права на проект принадлежат издателю Square Enix. Таким образом, Don't Nod фактически уступает дорогу своему же «духовному наследию».

Новая дата выхода Lost Records: Bloom & Rage пока не объявлена, кроме общего указания на начало 2025 года. Поклонникам творчества Don't Nod остаётся лишь набраться терпения и ждать дальнейших новостей от разработчиков.