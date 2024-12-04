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Lost Records: Bloom & Rage 18.02.2025
Адвенчура
5.4 30 оценок

Студия Don't Nod представила новый трейлер Lost Records: Bloom & Rage под названием "Бездна"

Lunersun
Новости

Don't Nod продолжает подогревать интерес к своей новой игре Lost Records: Bloom & Rage. В сети появился свежий минутный трейлер под названием «Бездна», где показали несколько сцен с главными героинями и другими персонажами.

Напомним, что в основе сюжета игры лежит история четырёх подруг, которые отлично проводили время в городке Вельвет-Коув, пока не столкнулись с чем-то настолько жутким, что поклялись больше никогда не видеться. А самое интересное начинается через 27 лет после тех событий, когда судьба снова сводит бывших подруг вместе. Теперь им придётся вспомнить то самое лето 1995 года и наконец-то разобраться с тайной, которую они так долго пытались забыть.

Первый эпизод Bloom & Rage выйдет 18 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series S/X, а второй появится ровно через месяц, 18 марта.

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3
Lost Records: Bloom & Rage
18.02.2025
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Max Rolens

Нет, спасибо...

4
Гремлин666

Да ладно тебе, может там сюжет улетный и захватывающий будет!!!!!!!!!!!

-3
Макс Макс 007

Мерзотное, противное, боди-блм-фем-сжв гомно!

0