В Don't Nod ранее опубликовали новый трейлер сюжетной приключенческой игры Lost Records: Bloom & Rage

Анонсированная в конце прошлого года кинематографичная приключенческая игра Lost Records: Bloom & Rage от студии Don't Nod, известной по Life is Strange, сегодня внезапно получила новый трейлер. В ролике должны были впервые показать игровой процесс и познакомить игроков с историей мира игры, но его быстро удалили. Как оказалось, трейлер появился раньше запланированного срока, и разработчики оперативно его убрали из открытого доступа.

К большому удивлению, никто из пользователей не смог записать ролик и опубликовать его снова. Очевидно, разработчики слишком быстро отреагировали на собственную ошибку, и в сети остались только некоторые кадры из ролика и его описание.

Судя по пересказам игроков, успевших его увидеть, геймплей Lost Records: Bloom & Rage напоминает лучшие игры из серии Life is Strange. Здесь игроков ждет сюжет, который сосредоточен на разных персонажах с уникальными характерами и историей.

Как сообщается, трейлер должен был быть показан на специальном мероприятии ID@Xbox Digital Showcase. Трансляция шоу пройдет уже 29 апреля, тогда мы все сможем оценить новый ролик и, возможно, узнать дату релиза Lost Records: Bloom & Rage.