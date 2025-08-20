Новый выживач Lost Rift от создателей Bulletstorm и Outriders выйдет уже в сентябре

Студия People Can Fly, известная по таким ураганным шутерам, как Outriders, Bulletstorm и Gears of War: Judgement, на выставке Future Games Show в рамках Gamescom анонсировала свой следующий проект. Им стал Lost Rift — шутер от первого лица с элементами выживания, который выйдет в ранний доступ уже 25 сентября.

Дебютный трейлер продемонстрировал, что Lost Rift представляет собой амбициозную смесь сразу нескольких популярных жанров. Игрокам предстоит выживать на таинственном острове, где спокойное строительство базы и исследование мира сменяются напряженными PvEvP-перестрелками. Это означает, что сражаться придется не только с другими игроками, но и с агрессивной местной фауной.

В игре также будут присутствовать элементы эвакуационного шутера с принципом «все или ничего»: вы либо возвращаетесь на базу с добычей, либо теряете все. Финал трейлера намекнул и на мистическую составляющую, показав загадочное призрачное явление.

Разработчики планируют, что игра проведет в раннем доступе около 12 месяцев. За это время они будут активно расширять проект, добавляя новые биомы, игровые системы, оружие, предметы для крафта, врагов и сюжетный контент, основываясь на отзывах сообщества.

Lost Rift выйдет в ранний доступ 25 сентября 2025 года для ПК (в Steam). Информация о возможном выходе на консолях появится позже.