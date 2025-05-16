People Can Fly показала новый трейлер Lost Rift - экстракшен-шутера на выживание

Студия People Can Fly представила свежий трейлер Lost Rift — экстракшен-шутера, сочетающего выживание, строительство и опасные рейды в нестабильные зоны. Хотя дата выхода проекта пока не раскрыта, уже 18 мая стартует открытый плейтест — подать заявку на участие можно через Steam.
Игроки окажутся на загадочном архипелаге, где им предстоит строить базу, добывать ресурсы и отбиваться от враждебной фауны. Однако основное внимание сосредоточено на PvPvE-вылазках в «нестабильные зоны». Там вы будете сражаться не только с ИИ, но и с другими игроками, рискуя потерять всё ради ценных трофеев и шанса эвакуироваться.
Отдельного упоминания заслуживает динамическая погода: внезапные пожары, ураганы и ливни способны сильно повлиять на ход миссии. Туман может скрыть врагов, а буря — разрушить планы. Всё это делает Lost Rift особенно напряжённой и непредсказуемой игрой.
Проект выйдет в ранний доступ на ПК до конца года.
Как оно им ненадоело одно и тоже делать эти выживачи
Делать просто, быстро и легко обновлять... Вот и все. Все наработки и ассеты можно взять у других ( купить или скопировать )
Честно... Выглядит ниже среднего
ну и графон....
Выглядит очень и очень плохо
"экстракшен-шутера" уже звучит как соевая хрень.
Обидно, когда вместо Bulletstorm 2 мы получаем вот это
Не то, чего все ждут от People Can Fly.