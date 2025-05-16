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Lost Rift 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица
6 3 оценки

People Can Fly показала новый трейлер Lost Rift - экстракшен-шутера на выживание

butcher69 butcher69

Студия People Can Fly представила свежий трейлер Lost Rift — экстракшен-шутера, сочетающего выживание, строительство и опасные рейды в нестабильные зоны. Хотя дата выхода проекта пока не раскрыта, уже 18 мая стартует открытый плейтест — подать заявку на участие можно через Steam.

Игроки окажутся на загадочном архипелаге, где им предстоит строить базу, добывать ресурсы и отбиваться от враждебной фауны. Однако основное внимание сосредоточено на PvPvE-вылазках в «нестабильные зоны». Там вы будете сражаться не только с ИИ, но и с другими игроками, рискуя потерять всё ради ценных трофеев и шанса эвакуироваться.

Отдельного упоминания заслуживает динамическая погода: внезапные пожары, ураганы и ливни способны сильно повлиять на ход миссии. Туман может скрыть врагов, а буря — разрушить планы. Всё это делает Lost Rift особенно напряжённой и непредсказуемой игрой.

Проект выйдет в ранний доступ на ПК до конца года.

7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Punisher1

Как оно им ненадоело одно и тоже делать эти выживачи

3
Neco-Aheron

Делать просто, быстро и легко обновлять... Вот и все. Все наработки и ассеты можно взять у других ( купить или скопировать )

1
Neco-Aheron

Честно... Выглядит ниже среднего

2
yuriy1606

ну и графон....

1
Hevin

Выглядит очень и очень плохо

1
Кей Овальд

"экстракшен-шутера" уже звучит как соевая хрень.

HEMI-426

Обидно, когда вместо Bulletstorm 2 мы получаем вот это

Lazy Mutton

Не то, чего все ждут от People Can Fly.