People Can Fly показала новый трейлер Lost Rift - экстракшен-шутера на выживание

Студия People Can Fly представила свежий трейлер Lost Rift — экстракшен-шутера, сочетающего выживание, строительство и опасные рейды в нестабильные зоны. Хотя дата выхода проекта пока не раскрыта, уже 18 мая стартует открытый плейтест — подать заявку на участие можно через Steam.

Игроки окажутся на загадочном архипелаге, где им предстоит строить базу, добывать ресурсы и отбиваться от враждебной фауны. Однако основное внимание сосредоточено на PvPvE-вылазках в «нестабильные зоны». Там вы будете сражаться не только с ИИ, но и с другими игроками, рискуя потерять всё ради ценных трофеев и шанса эвакуироваться.

Отдельного упоминания заслуживает динамическая погода: внезапные пожары, ураганы и ливни способны сильно повлиять на ход миссии. Туман может скрыть врагов, а буря — разрушить планы. Всё это делает Lost Rift особенно напряжённой и непредсказуемой игрой.

Проект выйдет в ранний доступ на ПК до конца года.