People Can Fly поздравила игроков с Пасхой и показала открытку с изображением из своей новой игры

Последнее время польскую студию People Can Fly преследуют не самые приятные новости. Если верить финансовым отчетам, команде пришлось отказаться от нескольких амбициозных проектов, но тем не менее, в этом году им удалось заключить контракт с Sony и анонсировать интересный выживач — Lost Rift. Информации о проекте не так много, но благодаря пасхальным праздникам у нас есть новое изображение проекта.

В своих социальных сетях разработчики поздравили игроков с Пасхой, прикрепив открытку с артом из Lost Rift. На изображении запечатлен закат или рассвет на локации под названием Pioneer's Landing, которая, судя по всему, станет местом действия игры. Хотя открытка демонстрирует спокойный пейзаж, разработчики также поделились подробностями о динамической системе погоды, которая будет играть важную роль в геймплее.

Согласно описанию, погода в Pioneer’s Landing может быть весьма суровой: надвигающиеся штормовые облака принесут с собой проливной дождь, сильный ветер, а иногда и грозы с молниями. Погодные условия будут меняться быстро и драматично, влияя на видимость — ясный обзор может за считанные минуты смениться густым туманом.

Непогода скажется не только на восприятии игрока, но и на противниках под управлением ИИ: шум ветра и дождя будет снижать их способность обнаруживать игрока по звуку. Игрокам придется учитывать эти факторы, решая, переждать ли бурю в своем убежище или рискнуть и отправиться навстречу опасностям, полагаясь на свои глаза и уши. В будущих новостях студия обещает рассказать, как погода будет взаимодействовать с другими игровыми системами. Lost Rift описывается как суровый шутер-выживач от первого лица с элементами строительства базы, кооперативным PvE и напряженным PvPvE.

Дата выхода Lost Rift остается неизвестной.